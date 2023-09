Medizinische Hilfsmittel Mit KI und Kohlefaser für ein besseres Leben

Solche Geräte gibt es zwar schon seit einiger Zeit, der „Orthopus-Supporter“ aber sei besonders, sagt Gründer und Robotik-Ingenieur David Gouaillier. Der Wissenschaftler arbeitet seit zehn Jahren daran, die menschliche Muskulatur in Robotern nachzubilden; der „Orthopus Supporter“ ist das Ergebnis seiner Forschung. „Wir Menschen spüren über Sensoren in unserem Körper, wenn wir uns bewegen oder berührt werden. In der Forschung nennt man das Propriozeption. Die motorische Einheit in unserem Exoskelett nutzt genau dieses Wissen", erklärt Gouaillier. So spürt auch der Orthopus-Supporter, wann sich der Arm in welche Richtung bewegt. Mit Hilfe von 3D-Druckverfahren wird das Gerät zusätzlich individuell an den Arm der tragenden Person angepasst.