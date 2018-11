Medizintechnik Forscher entwickeln ersten Ganzkörper-3D-Scanner

Die Forscher wollen ihr Gerät auf dem Treffen der Radiological Society of North America vorstellen, das am Sonntag in Chicago beginnt. Sie hoffen, dass sie mit dem ersten Gerät ab Juni 2019 Patienten in Forschungsprojekten untersuchen können. Derzeit planen sie erste Studien, die die Fähigkeiten des Geräts demonstrieren sollen.