Medizintechnik: Wenn der Herzschrittmacher gehackt wird

Auch die Klinik-EDV bietet Angriffsfläche – wie die Attacke auf die zentrale IT des Lukaskrankenhauses in Neuss vor zwei Jahren zeigte. Ebenso wie in einigen anderen Kliniken in Nordrhein-Westfalen war dort ein Virus über einen geöffneten Mailanhang eingedrungen. Um Patientendaten zu schützen, wurde das komplette System heruntergefahren. Krankenhausmitarbeiter waren von jetzt auf gleich gezwungen, statt Emails Briefe zu verschicken, zu telefonieren, zu faxen, Befunde auf Papier zu schreiben.