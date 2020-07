Mehr als vegane Wurst Die Lebensmittel von morgen

Just

Das US-Start-up Just entwickelt Chicken Nuggets aus tierischen Zellen, die in Bioreaktoren heranwachsen. Für den Marktstart benötigen die Kalifornier noch die Freigabe der Regierungsbehörden. Mit seinem pflanzlichen Ei-Ersatz, den es schon in US-Supermärkten gibt, hat das Start-up nach eigenen Angaben bisher 40 Millionen Eier von Hühnern ersetzt.

Bild: PR