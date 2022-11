Millionen ohne Strom Wie westliche Netzbetreiber die Energieversorgung in der Ukraine unterstützen

„Wir hoffen, dass es so bleibt“, sagt ein deutscher Netzverantwortlicher. Die Stromversorgung in Westeuropa stabil zu halten, werde im kommenden Winter auch so schon anspruchsvoll genug, so der Strommanager. „Da braucht es nicht auch noch zusätzliche Belastungen durch russische Attacken.“



