Mondmissionen und mehr So spektakulär wird das Raumfahrtjahr 2024

Wichtigster Treiber dürfte das Raumfahrtunternehmen SpaceX sein: Für das Jahr 2024 plant es 144 Raketenstarts. Damit will es auch seine Starlink-Satellitenkonstellation ausbauen – Konkurrent Amazon will sein Netzwerk Kuiper im Jahr 2024 erstmals in Betrieb nehmen, schickte allerdings erst im Oktober die ersten beiden Testsatelliten in den Orbit.



SpaceX dagegen hat mehr als 5000 der Internet-Satelliten schon im All, für insgesamt 12000 hat SpaceX die Genehmigung. Für weitere 30.000 Exemplare will das Unternehmen eine weitere Erlaubnis erlangen. Die ins All zu befördern, könnte einfacher werden, wenn SpaceX nächstes Jahr der Flug seiner neuen großen Rakete Starship erstmals glücken sollte. Erst einmal setzt das Unternehmen weiter auf seine bewährte Falcon-9-Rakete. Mit der werden im April etwa zwei Galileo-Navigationssatelliten der Esa ins All starten, die die Galileo-Konstellation vervollständigen sollen.