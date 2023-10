mRNA-Impfung: Modernas Kombi-Impfstoff soll 2025 kommen

Moderna arbeitet schon an weiteren Kombinationsimpfstoffen gegen Atemwegserkrankungen – etwa gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV). „Wir haben einen Kombinationsimpfstoff Covid plus Grippe plus RSV in klinischen Studien“, sagt Bancel. „Er wird am wahrscheinlichsten im Jahr 2026 auf den Markt kommen.“