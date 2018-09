Nahrungsergänzungsmittel: Vitamintabletten schützen nicht vor Herzinfarkt oder Schlaganfall

BerlinVitaminpillen senken laut einer Studie nicht das Risiko, an einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt zu erkranken. Verbraucher sollten lieber auf eine gesunde Ernährung achten und ihr Geld in einen Sportverein investieren, empfehlen Experten der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung.