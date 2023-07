Nanotechnologie Wie Forscher aus DNA winzige Maschinen für Medizin und Biotechnologie bauen

So ließe sich künftig ein Gerät bauen, dass den Atem von Patienten analysiert, hofft Salaita. Und das weniger Zeit benötigt als aktuelle Infektionstests. Denn bei PCR-Tests etwa müssen die Nukleinsäuren, an denen sich die Viren erkennen lassen, erst einmal im Labor vermehrt werden. Den DNA-Motoren reichen die Viren, so wie sie sind. „Es ist ein einzigartiger Sensor, wie es ihn bisher nicht gab“, sagt Salaita. Bis zu einem fertigen Diagnosegerät gibt es aber noch ein paar Hürden zu überwinden. Die Chemiker müssen etwa noch eine Verpackung finden, die ihre Mini-Sensoren vor Angriffen schützt. „DNA ist zwar sehr stabil, wir können sie aus Mumien extrahieren“, sagt Salaita. „Doch Bakterien oder viele Enzyme, die in der Natur vorkommen, können den DNA-Motoren schaden.“ Auch ingenieurtechnische und regulatorische Hindernisse gilt es aus dem Weg zu räumen. Wann und ob es ein kommerzielles Gerät geben wird, ist also noch offen.