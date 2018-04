Neue Antriebe: Wasserstoffzüge sollen Dieselloks ablösen

Der vom französischen Hersteller Alstom im niedersächsischen Salzgitter gebaute Zug startete am Vormittag eine Demonstrationsfahrt von Wiesbaden nach Frankfurt. In einem Industriepark im Frankfurter Stadtteil Höchst sollen die Züge bei ihrem ab 2022 geplanten Regeleinsatz mit Wasserstoff betankt werden. In der Chemieindustrie fällt Wasserstoff als Nebenprodukt an.