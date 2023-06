Neue KI-Software Drag-GAN „Jeder Laie kann damit den Gesichtsausdruck einer Person auf einem Foto verändern“

Wie gelingt es Ihrem Modell im nächsten Schritt, ausgewählte Details in einem Bild zu verändern, also etwa das Auto auf dem Bild zu drehen?

Das war bisher ein ungelöstes Problem. Mathematisch ist jedes einzelne generativ erzeugte Bild ein Zahlencode. Der befindet sich in einem hochkomplexen, mitunter 500-dimensionalen Vektorraum. Auch für das Zielbild, in dem das Auto gedreht ist, gibt es einen Zahlencode im Vektorraum – und den müssen Sie finden. Sie müssen dafür wissen, in welcher Richtung sie den mathematischen Raum vom aktuellen Bild aus durchsuchen, um zum gewünschten Bild zu finden. Bloß: Die Möglichkeiten in diesem Raum, sich zu bewegen, sind so unendlich groß.