Neue Pipeline für grünen Wasserstoff: Wie viel Wasserstoffnetz brauchen wir wirklich?

Wasserstoff, so weit sind sich die Energieexperten einig, wird ein wichtiger Hebel sein, um die Energiewende in Deutschland zu stemmen. Das Gas lässt sich per Elektrolyse mit Strom etwa aus sauberer Solar- und Windkraft herstellen – und kann Kohle in der Stahlfertigung ersetzen, Gas in der Chemieindustrie, Diesel in Schiffsmotoren oder Kerosin in Flugzeugen.