Neuralink startet klinische Studie Elon Musk darf sein Hirnimplantat an Menschen testen

Die Liste der Versprechen von Tesla-Chef Elon Musk ist lang: Reisen zum Mars, Robotaxis, Autonome Teslas, unterirdischen Züge. Während es bei den meisten über die Ankündigung nicht weit hinaus ging, kommt er zumindest in einem seiner Versprechen einen Schritt näher: Das Neurotechnologieunternehmen Neuralink von Musk will mit der klinischen Studie mit seinem Hirnimplantat starten. Neuralink habe von einem unabhängigen Prüfungsausschuss die Genehmigung für die Rekrutierung von Patienten für die erste Studie mit seinem Gehirnimplantat für gelähmte Menschen erhalten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.