OncoC4: Biontech sichert sich neues Krebsmittel mit Millionendeal

Das Biotechunternehmen Biontech verstärkt seine Pipeline an Krebsmedikamenten mit einem millionenschweren Deal mit dem US-Krebsspezialisten OncoC4. Zusammen wollen die beiden Firmen einen neuen Antikörper zur Behandlung verschiedener solider Tumore entwickeln und auf den Markt bringen, wie Biontech am Montag in Mainz mitteilte.