Opfer von Produktfälschungen Diese deutschen Industriekonzerne werden am häufigsten kopiert

Warum gerade jene drei Unternehmen an der Spitze des Plagiate-Rankings liegen, erklärt sich Nicole Hofmann mit der aktuellen Situation: So habe die Corona-Krise laut ihrer Beobachtung unter anderem dafür gesorgt, dass die Nachfrage im Haushalts- und Heimwerkersegment stark angezogen habe. „Daher sehen wir hier auch einen starken Anstieg von Plagiaten im Netz“, sagt Hofmann. „Schließlich geht es am Ende immer darum, was sich gerade gut verkaufen lässt.“