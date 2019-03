Patente auf Züchtungen Kann Obst und Gemüse eine Erfindung sein?

Das scheint sich im Kreis zu drehen – was ist das Problem?



Das Patentgesetz können nur die Mitgliedsstaaten gemeinsam in einem entsprechend aufwendigen Verfahren ändern. Entscheidet lediglich der Verwaltungsrat, können die Beschwerdekammern das angreifen – und an diese Sicht sind die Prüfer dann gebunden. Die Prüfer müssten nun in der Konsequenz – auch wenn die Politik und der Verwaltungsrat es nicht wollen – wieder Patente auf Züchtungen erteilen. Gegner kritisieren, das EPA habe auch ein wirtschaftliches Interesse: Es finanziert sich aus Patentgebühren.