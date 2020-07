Perseverance Nasa schickt ihren cleversten Rover zum Mars

Helikopter-Testflug



Am Bauch von Perseverance hängt auf dem Flug zum Mars der 1,8 Kilogramm schwere Helikopter Ingenuity. Einige Monate nach der Landung soll er versuchen, sich selbstständig in Bewegung zu setzen. Sobald er auf die Marsoberfläche aufkommt, soll Ingenuity wie ein junger Vogel nach und nach immer höher und weiter fliegen. Zu Beginn soll er sich drei Meter in die extrem dünne Atmosphäre erheben und bis zu zwei Meter vorankommen. „Das ist so ein Moment wie bei den Gebrüdern Wright“, sagt Projektleiterin MiMi Aung. Ihr bleibt ein Monat, um so viele Testflüge wie möglich zu starten, bevor der Rover sich dringenderer geologischer Arbeit zuwenden muss. In Zukunft könnten vielleicht Helikopter für Astronauten oder sogar Roboter entferntere Regionen auf dem Mars auskundschaften.