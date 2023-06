Pharmakonzern Bayer plant nächsten Schritt bei Parkinson-Therapie

Bayer und seine Biotech-Tochter BlueRock Therapeutics kommen bei der Entwicklung einer neuartigen Parkinsontherapie voran. In einer klinischen Studie der Phase-1 vertrugen die zwölf Patienten die Behandlung gut, wie Bayer am Mittwoch mitteilte. Kern der Therapie ist die Transplantation von Zellen ins Gehirn der Probanden, um dort die Schäden an den Nervenzellen auszugleichen, die durch die Krankheit verursacht wurden. Die Auswertung der Studie habe gezeigt, dass das Verfahren funktioniere und die transplantierten Zellen überlebten. Daher werde nun eine Phase-2-Studie mit mehr Probanden geplant, teilte Bayer mit. Die Patientenrekrutierung starte voraussichtlich im Herbst 2024.