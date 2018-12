Präzisionsarbeit im All ISS-Kosmonauten untersuchen Leck an Sojus-Kapsel

12. Dezember 2018 , aktualisiert 12. Dezember 2018, 08:00 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In einem anstrengenden Außeneinsatz haben zwei Kosmonauten den Schaden an einer Sojus-Kapsel im All untersucht. Das Raumschiff soll den Deutschen Alexander Gerst zur Erde zurückbringen.