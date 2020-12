Professor Martin Krönke „Es geht nicht um eine Mutation, sondern um 17 verschiedene“

Glauben Sie, dass die neuen Mutationen Deutschland bereits erreicht haben?

Mit einiger Sicherheit. Die Mutante ist bereits in Dänemark und in den Niederlanden nachgewiesen worden. Warum sollten wir also verschont geblieben sein? Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, warum die Zahl der Neuinfizierten pro Tag in kurzer Zeit so schnell gestiegen ist – von etwa 20 000 auf nun häufig über 30.000. Aber das ist reine Spekulation. Tatsache ist, dass die 7-Tage Inzidenz in Deutschland gestiegen ist. Leider unterschätzen viele immer noch, wie stark das Ansteckungsrisiko mit dem zunehmenden Grad der Durchseuchung steigt.