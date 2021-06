Rätsel um Ursprung von Sars-CoV-2 Wie sicher sind Laborexperimente mit Viren?

Die Mitarbeiter müssen sich also durch mehrere Schleusen in das Herz der Anlage vorarbeiten. Dort dürfen sie nicht etwa im Laborkittel eintreten: „Sie arbeiten in einem Vollschutzanzug, in den über einen Schlauch mit Sicherheitsventil gefilterte Luft strömt“, sagt Mettenleiter. „Der Anzug wird stets ein wenig über den Raumdruck hinaus aufgeblasen, so dass selbst bei einer Undichtigkeit keine Erreger eindringen können.“ Wo es möglich sei, würden Mitarbeiter etwa gegen Tollwut, Pocken, Influenza oder Sars-CoV-2 geimpft.



Auch für den Fall, dass ein Biologe im Hochsicherheitsbereich plötzlich Probleme bekommt, ist auf Riems vorgesorgt: Bei jeder Arbeit, ob im Stall oder im Labor, sind die Mitarbeiter mit einem Kollegen außerhalb des S4-Bereichs in Funkkontakt. Der soll dem Kollegen im S4-Bereich von außen assistieren und im Notfall helfen. Backup nennen die Forscher das. Verlässt ein Forscher den Sicherheitsbereich, wird der Vollschutzanzug in einer Chemiedusche desinfiziert. „Erst danach dürfen die Mitarbeiter den Anzug öffnen und ausziehen“, erzählt Mettenleiter. Für den Fall, dass sich jemand trotz aller Vorkehrungen infiziert, gibt es einen Notfallplan: Die Person wird durch einen Arzt untersucht und zügig in Quarantäne geschickt.