Raumfahrt: Chinesisches Raumfahrzeug stürzt Montag auf die Erde

PekingDie chinesische Raumstation "Tiangong-1" wird nach offiziellen Angaben am Montag (Ortszeit) auf die Erde stürzen und dabei größtenteils verglühen. Einen genauen Zeitpunkt nannte die chinesische Raumfahrtbehörde am Sonntag nicht. Südkoreanische Stellen gehen davon aus, dass die gut zehn Meter lange „Tiangong“ ("Himmelspalast) zwischen 22.12 Uhr und 06.12 Uhr (MESZ) in die Atmosphäre eintauchen dürfte. Chinesischen Angaben zufolge ist es unwahrscheinlich, dass größere Trümmerteile die Erdoberfläche erreichen werden. Wo dies geschieht, ist nach Ansicht von Experten nicht sicher.