Raumfahrt Dieses Augsburger Raketen-Start-up will Elon Musk Konkurrenz machen

Praktisch ist das Raketenprogramm ist Augsburg schon weit gediehen. In diesen Tagen eröffnet Rocket Factory Augsburg seine Fabrik. Dort sollen die aktuell 85 Mitarbeiter – bald schon sollen es deutlich mehr werden – die neue Rakete wie am Fließband bauen. „Jede zweite Woche wollen wir eine Rakete ins All schießen“, sagt Gründer Spurmann. „Gerne mehr, wenn das der Markt hergibt.“



Der Markt, das ist ein boomendes Satellitengeschäft, in dem immer mehr Start-ups, Konzerne und Staaten ganze Konstellationen planen: Kreisten vor sieben Jahren insgesamt nur rund 1000 aktive Satelliten im All, könnten bald jedes Jahr 1000 neue dazukommen, so die Marktanalysten von Euroconsult.