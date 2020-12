Raumfahrt Europa schickt eine Müllabfuhr ins Weltall

Kessler-Syndrom nennen Experten dieses Szenario. Um es zu vermeiden, startet die Europäische Weltraumorganisation Esa zusammen mit dem Schweizer Start-up ClearSpace jetzt eine nie dagewesene Mission: „Wir wollen der Welt zeigen, dass es möglich ist, Schrott im All zu beseitigen“, sagt Holger Krag, Leiter des Esa-Programms für Weltraumsicherheit.



In den nächsten Jahren will ClearSpace im Auftrag der Esa eine Raumsonde entwickeln – eine Art Müllwagen fürs All. 2025 soll sie mit einer Rakete wie ein Satellit ins All geschossen werden. Dann steuert sie mit eigenen Raketendüsen ihr erstes Ziel an: Einen konusförmigen Adapter, der übrig geblieben ist, als die Esa 2013 einen Satelliten namens Proba V ins All gebracht hat.