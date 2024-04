Raumfahrt-Forschung Jobausschreibung: 60 Tage Liegen für 18.000 Euro

Als Vorbereitung für einen möglichen Flug zum Mond oder Mars wollen Wissenschaftler genauer untersuchen, wie der menschliche Körper auf 60 Tage strikte Bettruhe reagiert. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sucht Freiwillige, die sich in Köln an der Studie beteiligen. Sie sollen als „terrestrische Astronauten“ die lange Reise in der Schwerelosigkeit zu einem anderen Himmelskörper simulieren, indem sie 60 Tage in einem Bett mit abgesenktem Kopfteil liegen. Dabei wollen die Forschenden untersuchen, mit welchen Methoden sich die von Astronauten gefürchteten Folgen der Schwerelosigkeit wie Schwindel und Koordinationsstörungen vermeiden lassen.