Raumfahrt-Manager Reiter Europäer landen vor 2030 auf dem Mond

Die Esa ist am Nasa-Mondprogramm Artemis beteiligt: Sie baut das Antriebs- und Versorgungsmodul für das Raumschiff Orion, mit dem die US-Astronauten ins All fliegen sollen. „Ich wüsste keinen anderen Fall, in dem die Nasa sich so stark auf einen nicht-amerikanischen Partner verlassen hat“, sagte Reiter. Der Bau eines solchen Systems sei eine wichtige Erfahrung. „Und schließlich geht es auch darum, auf diese Weise Mitfluggelegenheiten zum Mond für europäische Astronauten und Astronautinnen sicherzustellen.“