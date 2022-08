Raumfahrt Nasa kündigt nächsten Starttermin für „Artemis”-Mondmission an

31. August 2022 | Quelle: dpa

So in etwa stellt sich die Nasa die Mondlandung von Artemis-Astronauten vor (Illustration). Bild: Bild: dpa

Probleme am Triebwerk verhinderten am Beginn der Woche den Launch der unbemannten Mondmission „Artemis“. Nun soll es am Samstag, den 3. September, ein weiterer Versuch gestartet werden.