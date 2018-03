Raumfahrt: Russland und China wollen gemeinsam zum Mond

Im Herbst hatte Russland mitgeteilt, dass es sich am US-Projekt „Deep Space Gateway“ beteiligen will. Diese Raumstation soll um den Mond kreisen und von dort aus Landungen auf dem Erdtrabanten und Flüge tiefer ins All ermöglichen. Die Station könnte gegen Mitte oder Ende der 2020er Jahre eine Alternative zur Internationalen Raumstation ISS werden, die seit fast 20 Jahren in 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist und deren Finanzierung nach 2024 nicht gesichert ist.