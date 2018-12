Raumfahrt SpaceX-Raketenstart erneut verschoben

Köln, OberpfaffenhofenDer für Sonntagabend angekündigte Start einer SpaceX-Rakete ist erneut verschoben worden. Der Grund seien weitere Wartungsarbeiten an der Trägerrakete, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Sonntag mit. Die Rakete sollte den Satelliten „Eu:Cropis“ ins All bringen, mit dem der Anbau von Tomaten und anderem Gemüse auf dem Mond oder Mars getestet werden soll.