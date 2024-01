Raumfahrt Warum so viele Mondlandungen scheitern

Als die Vulcan-Rakete am 8. Januar vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral ins All startet, ist John Thornton noch zuversichtlich, dass seiner Raumsonde eine historische Mission gelingen kann. Peregrine, so ihr Name, hat es sicher ins All geschafft – und ist auf dem Weg, die erste kommerzielle Mondlandung der Geschichte zu meistern. An Bord: wissenschaftliches Gerät aus sieben Ländern. „Sechs der Nationen waren zuvor noch nie auf dem Mond“, berichtet Thornton.