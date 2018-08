Raumfahrt: Wie dänische Amateure eine Rakete ins All schicken wollen

BornholmSchnurgerade zischt über der Ostsee eine dünne Rakete in die Höhe: „4000 Meter, 5000 Meter, 6000 Meter“, zählen die dänischen Raumfahrt-Amateure mit. Dann geht der Fallschirm auf, „Nexø-II“ kehrt zurück. „Erfolg“ jubeln die „Copenhagen Suborbitals“: Die Dänen haben am Samstag zum ersten Mal eine selbstgebaute Rakete kontrolliert mehr als sechs Kilometer weit in die Luft geschossen.