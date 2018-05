Raumschiff Sojus: Russlands unverwüstliches Weltraumtaxi

Mit einer Trägerrakete vom Typ Sojus-FG wird Gerst am 6. Juni vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus ins All starten. Der 42-jährige Geophysiker aus Künzelsau wird dann an der Spitze des rund 50 Meter hohen Geschosses in seinem Raumschiff Sojus-MS-09 sitzen. Sein Leben vertraut er einer Technik an, deren Vorläufer in den 1960er Jahren entwickelt wurden. Bis heute bildet die Sojus-Familie das Rückgrat der russischen Raumfahrt.