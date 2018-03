Reaktionen auf Tod des Wissenschaftlers: „Stephen Hawking ist nicht gestorben, sondern nur in einem Paralleluniversum“

Aus Deutschland äußerte sich Peter Altmaier, Wirtschaftsminister in der neuen Großen Koalition: „Stephen Hawking ist nicht gestorben, sondern nur in ein Paralleluniversum entflohen“, twitterte er am Mittwochmorgen auf Englisch. Der Wissenschaftler habe über Jahrzehnte Millionen Menschen „unterhalten und inspiriert“, schrieb der Politiker.