Richard Branson auf der Digital X „2020 werde ich mit anderen Passagieren in den Weltraum reisen“

Das Interesse an den Weltraumflügen ist laut Bransons Aussage enorm: Virgin Galactic hat in den vergangenen Jahren trotz diverser Verzögerungen und zweier tödlicher Unfälle mehr als 600 Buchungen aus 60 Ländern eingesammelt – jeder potenzielle Hobby-Astronaut hat dafür stolze 250.000 Dollar hingeblättert. Weitere 4000 Interessenten haben Flüge reserviert. Wenn die Virgin-Galactic-Raketen dereinst am Spaceport America im US-Bundesstaat New Mexico abheben, können sie bis zu sechs Passagiere ins All schießen.



An der Börse ging der Virgin-Galactic-Rakete nach dem fulminanten Start allerdings schnell der Treibstoff aus – die Aktie beendete ihren ersten Tag auf dem Parkett mit einem kleinen Minus: Mit 11,75 Dollar lag der Schlusspreis um 0,3 Prozent niedriger als der SCH-Kurs von Freitagabend. Branson muss also noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um weitere Kursraketen an der Börse zu zünden.