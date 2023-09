RNA-Therapien „Wir planen bis zu 15 neue mRNA-Medikamente in fünf Jahren“

WirtschaftsWoche: Herr Mock, der nächste Winter steht vor der Tür, neue Varianten von Coronaviren zirkulieren, die Infektionen nehmen zu. Wie weit sind Sie mit neuen Impfstoffen?

Jamey Mock: Es ist eine der Besonderheiten unserer mRNA-Plattform, dass wir sie immer wieder aktualisieren können, um auch noch spät in der Herbstsaison gegen verschiedene Stämme vorzugehen. Wir haben jetzt ein angepasstes mRNA-Vakzin entwickelt, das auf die Omikron-Variante XBB.1.5 zugeschnitten ist. Und wir haben es auch auf andere Coronavirus-Varianten getestet. Es führt bei allen Vírusvarianten, einschließlich BA.2.86, EG.5 und FL.1.5.1 zu einem 8,7-fachen bis 11-fachen Anstieg der neutralisierenden Antikörper. Inzwischen haben wir die Zulassung in den USA, in Kanada und in Japan erhalten.