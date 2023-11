Robotik-Unternehmer Jeff Cardenas „In 20 Jahren werden wir uns fragen, wie wir jemals ohne Roboter auskommen konnten“

Die YouTube-Videos von Boston Dynamics, bei denen der Atlas-Roboter einen ganzen Parkour bewältigte, haben viele Menschen erstaunt. Aber etliche haben sich auch gegruselt. Wie geht man damit um?

Wir haben Apollo mit unseren Partnern von Argodesign so versucht zu gestalten, dass er freundlich erscheint. Unsere Arbeit fand schließlich ihren Anfang in einem Labor an der Universität von Texas in Austin, im sogenannten Human Centered Robotics Lab. Wir stehen noch ganz am Anfang des Prozesses der Einführung von humanoiden Robotern in Arbeitsbereiche, in den bereits Menschen anwesend sind. Wir schleppen die Last von über hundert Jahren Science-Fiction-Geschichten herum, in denen Roboter meist schreckliche Dinge tun.