Rocket Factory Augsburg: Wird das Deutschlands erste kommerzielle Rakete?

Denn binnen fünf Jahren wollen die Gründer so viele Aufträge ergattern, dass dann jede Woche eine Rakete ins All steigen soll. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 sind weltweit 104 Raketen erfolgreich abgehoben. 40 davon in den USA, 35 in China – und nur vier in Europa. Sollte die Rakete aus Augsburg auch ihre nächsten Meilensteine erreichen, könnte Europa seinen Rückstand verringern.



