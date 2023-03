Roter Wasserstoff Wie sinnvoll ist Wasserstoff aus Atomkraft?

Das sei eine „trügerische Perspektive“, heißt es weiter in dem Bericht, „vor allem in einer Zeit, in der mehrere Länder, darunter auch wir, den Anteil der Kernenergie an ihrem Energiemix reduzieren.“ Aktuell sind weltweit gut 400 Atomreaktoren in Betrieb, die zehn Prozent des weltweiten Strombedarfs decken.