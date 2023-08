Rückzug von der Börse KKR steigt bei Raumfahrtfirma OHB ein

Dazu müsse zusätzlich in Forschung und Entwicklung investiert werden. KKR bietet 233 Millionen Euro für die OHB-Anteile, die nicht der Familie gehören, und will zum gleichen Preis weitere 76 Millionen Euro über eine Kapitalerhöhung beisteuern. Weitere 30 Millionen Euro sollen über eine Wandelanleihe in die Rocket Factory fließen. Das Start-up arbeitet an einer Trägerrakete für kleine Lasten, die noch in diesem Jahr erstmals in den Weltraum starten soll.