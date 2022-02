Russland startet Invasion in die Ukraine Erst im letzten Moment: Russland leitet Flüge von der Ukraine weg

Mehrere Staaten hatten für ihre Airlines bereits vor Wochen Warnungen ausgesprochen. Die US-Flugaufsicht FAA etwa verhängte schon vergangenes Jahr die Gefahrenstufe zwei für die Gegend und riet allen US-Maschinen, auf russischer Seite mindestens 100 Meilen Abstand zur Grenze zu halten.



Das Vorgehen der russischen Luftfahrtbehörden und der Piloten, die Gefahrenzone dennoch zu überfliegen, hatte in den vergangenen Tagen Fragen aufgeworfen – auch weil am 17. Juli 2014, zu Beginn des ersten Ukrainekonflikts, bereits ein ziviles Verkehrsflugzeug über der Region abgeschossen wurde. Die Maschine der Malaysia Airlines befand sich mit 298 Insassen, darunter 80 Kindern, auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Alle kamen dabei ums Leben. Eine russische BUK-Flugabwehrrakete hatte das Flugzeug in der Nähe von Donezk getroffen.



