Sanierung maroder Infrastruktur „Es fehlen Experten, die die ganzen Baustellen abarbeiten“

Den Mangel an Fachkräften beklagen doch alle Branchen.

Aber gerade beim Erhalt und in der Sanierung von Verkehrswegen ist es doppelt problematisch. Es fehlen nicht bloß Leute, es fehlt auch an Innovationskraft und -willen. Jetzt rächt sich, dass seit Jahren viel zu wenig Leute mit frischen Ideen in Behörden und Unternehmen gekommen sind.

Warum?

Es hat sich jede Menge Innovatives beim Bau und beim Erhalt von Straßen und Brücken getan. Heute gibt es neue effizientere Ansätze, um etwa Brücken so nachzurüsten, dass sie deutlich höhere Lasten tragen und damit auch steigende Verkehrsmengen aushalten können. Bloß, wenn man die nicht kennt als Verantwortlicher für eine Sanierung, dann nimmt man sie nicht in seine Ausschreibung auf. Oder man berücksichtigt sie nicht, wenn sie ein Unternehmen in sein Angebot schreibt.