Sanktionen gegen Weißrussland Animation zeigt: Flugbeschränkungen über Belarus sind wirkungslos

Besonders skurril erscheint das Ausscheren von Cyprus Airways auch, weil sich ausgerechnet Turkish Airlines an die Empfehlung der EU hält und den belarussische Luftraum meidet. Dabei hatte es zwischen der Türkei und Europa in den vergangenen Monaten immer wieder gekriselt. Die Linie aus Istanbul leitete am Donnerstag alle Flüge nach Skandinavien und in das Baltikum um Belarus herum. Einzige Ausnahme war naturgemäß ein Direktflug in die belarussische Hauptstadt Minsk.