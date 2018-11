Satellit Metop-C Europa schickt Hightech-Wetterfrosch ins All

„Metop-C“ soll am Mittwoch um 1.47 Uhr (MEZ) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou abheben, an Bord einer russischen Sojus-Rakete. Der Fehlstart der Sojus-Rakete am 11. Oktober in Baikonur (Kasachstan) habe darauf keine Auswirkungen, sagt Klaes. Den Start steuert das Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt – voraussichtlich nach drei Tagen übergibt es dann die Kontrolle an die benachbarte Eumetsat-Zentrale.