Satelliten-Internet Gemeinsam gegen Elon Musk

Auch Eutelsat bietet bereits seit Jahren satellitengestützte Internetverbindungen an. Zielgruppe waren allerdings Unternehmen. Mit seinem neuen Konnect-Dienst adressiert das Unternehmen inzwischen aber auch Privatkunden. Allerdings nutzt Eutelsat dafür Satelliten, die in einer geostationären Umlaufbahn die Erde umkreisen. Damit bleiben sie von der Erde betrachtet immer an einer festen Position, was den Einsatz einfacher und günstiger Satellitenschüsseln erlaubt und den Empfang der Internetsignale erleichtert.