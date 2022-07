Sauberes Fliegen Regionalflieger aus Deutschland soll 2025 mit Wasserstoff abheben

Kallo sieht E-Kerosin kritisch – die Herstellung benötige noch einmal deutlich mehr Energie und mehr Ökostromkraftwerke. Darum würde es 800 Milliarden Euro kosten, den europäischen Luftverkehr auf E-Fuels umzustellen, hat Kallo berechnet, aber nur 300 Milliarden, den Flugverkehr auf Wasserstoff umzustellen. So oder so ist der Aufwand gewaltig, die Investitionen hoch, neue Regularien müssen entwickelt, Sicherheitstests durchgeführt werden. Ein Umbau, wie ihn die Luftfahrt so bisher noch nicht erlebt hat. Und das in einer Branche, in der die Entwicklungszyklen notorisch lang sind.