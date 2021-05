Seehäfen setzen auf Wasserstoff Neues Gas in alten Leitungen

„Den Sonnenschein verschiffen“



Kaum anderswo lässt sich das so gut beobachten wie in und um Antwerpen. „Wir sind ja nicht nur ein Hafen, sondern zugleich das größte integrierte Chemiecluster Europas“, sagt Vandermeiren. Direkt anschließend an die Öl- und Gasterminals befinden sich hier große Fabriken von BASF, Ineos und weiteren Branchengrößen, viele weitere sind über ein dichtes Pipelinenetz mit dem Hafen verbunden. 120 Millionen Tonnen Kohledioxid (CO2) werden jährlich in Belgien ausgestoßen – 18 Millionen, also 15 Prozent, fallen in und um den Hafen von Antwerpen an.