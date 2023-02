Seitenblick Medikamente: Milliarden gegen den Krebs

von Andreas Menn 11. Februar 2023

Bild: Konstantin Megas für WirtschaftsWoche

In kein anderes Forschungsfeld investiert die Pharmaindustrie so viel Geld wie in Krebsmedikamente. Sie sind heute schon das mit Abstand wichtigste Geschäft der Branche. Der Markt für Therapien gegen Krebs in Grafiken.