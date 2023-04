Ungeachtet der sinkenden Kaufkraft griffen die Verbraucher in Deutschland und Europa im vergangenen Jahr vermehrt zu pflanzenbasierten Lebensmitteln. Für Produkte wie Burger aus Erbsenproteinen oder Hafermilch ist Deutschland europaweit der größte Markt. Der Umsatz allein mit Fleisch, Fisch, Milchprodukten und Eiern in Deutschland ist mit 113 Milliarden Euro allerdings immer noch mehr als 60 mal so groß.



