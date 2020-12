SpaceX „Das Starship wird ein Paradigmenwechsel in der Raumfahrt“

Sie haben für Ihr Buch mit Elon Musk und der gesamten Führungsriege von SpaceX über die Gründerjahre des Unternehmens gesprochen. Wie ist es SpaceX gelungen, den Raumfahrtagenturen so sehr davonzufliegen?

Es gab in der Raumfahrtbranche damals viele, die Geld hatten, und andere, die gute Ideen und Visionen hatten. Musk hatte beides. Vor ungefähr 20 Jahren entschied er für sich, dass die Menschen sich in das Sonnensystem ausbreiten sollten. Und er sah niemanden, der das umsetzte. Also beschloss er, es selbst zu tun, die Menschen zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Das ist kein Blödsinn, es treibt ihn wirklich an. Wenn Sie mit ihm darüber reden, ist er messianisch. Wenn er Entscheidungen trifft, misst er sich an der Frage: Bringt uns das dem Mars näher oder nicht?