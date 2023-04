SpaceX-Superrakete Nach Starship-Explosion: „Ja, der Flug war ein Erfolg“

Aber das könnte sich ändern?

Definitiv. Als kommerzieller Anbieter ist SpaceX darauf aus, die Kosten zu minimieren und die Systeme so effizient wie möglich zu betreiben. Vorerst sehe ich einen Transport großer Lasten über die Ozeane mit einer solchen Rakete – wenn überhaupt – eher als Option für beispielsweise Hilfstransporte nach Katastrophen oder die Verlegung großer Lasten in kurzer Zeit bei militärischem Bedarf. Langfristig kann es allerdings irgendwann schon so weit gehen, dass auch Passagierflüge denkbar wären. Aber ob die Starship wirklich einmal der Concorde nachfolgt, darüber entscheidet nicht allein die technische Machbarkeit, sondern noch ganz andere Kriterien; von der Rentabilität bis zur gesellschaftlichen Akzeptanz bzw. die kommerzielle Nachfrage so eines Angebotes.



